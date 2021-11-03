Портал Avia.pro: армия Украины перебросила под Горловку 44 танка и может устроить штурм города

Вооруженные силы Украины перебросили под Горловку 44 танка и могут устроить штурм города, контролируемого властями самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что на подступах к Горловке замечены 44 киевских танка, которые были переброшены в этот район некоторое время назад. Среди данных бронемашин 24 танка Т-72Б.
Портал отмечает, что ВСУ могут «устроить один из наиболее мощных штурмов Горловки» с начала военного конфликта на территории Донбасса.
Ранее в среду сообщалось, что ветеран ополчения Александр Матюшин допустил вероятность одновременного штурма Донецка украинской армией «со всех направлений».
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