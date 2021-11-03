Портал Avia.pro: армия Украины перебросила под Горловку 44 танка и может устроить штурм города

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3 ноября 2021, 15:23 Источник: Avia.pro

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины перебросили под Горловку 44 танка и могут устроить штурм города, контролируемого властями самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что на подступах к Горловке замечены 44 киевских танка, которые были переброшены в этот район некоторое время назад. Среди данных бронемашин 24 танка Т-72Б.

Портал отмечает, что ВСУ могут «устроить один из наиболее мощных штурмов Горловки» с начала военного конфликта на территории Донбасса.

Ранее в среду сообщалось, что ветеран ополчения Александр Матюшин допустил вероятность одновременного штурма Донецка украинской армией «со всех направлений».

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