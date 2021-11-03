Перед зданием Верховной рады Украины несколько тысяч человек протестуют против обязательной вакцинации

В среду, 3 ноября, несколько тысяч человек протестуют против обязательной вакцинации от коронавируса нового типа на площади у здания Верховной рады Украины. Данную информацию предоставили журналисты.
Участники акции требуют отменить карантинные ограничения и запретить обязательную иммунизацию. Отмечается, что на месте находятся усиленные наряды полиции, которые следят за порядком. Известно, что к протестующим присоединилась экс-депутат Рады Надежда Савченко.
Подчеркивается, что аналогичные акции сегодня проходят в Одессе и Виннице.
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