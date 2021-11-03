Перед зданием Верховной рады Украины несколько тысяч человек протестуют против обязательной вакцинации

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3 ноября 2021, 15:07 Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

В среду, 3 ноября, несколько тысяч человек протестуют против обязательной вакцинации от коронавируса нового типа на площади у здания Верховной рады Украины. Данную информацию предоставили журналисты.

Участники акции требуют отменить карантинные ограничения и запретить обязательную иммунизацию. Отмечается, что на месте находятся усиленные наряды полиции, которые следят за порядком. Известно, что к протестующим присоединилась экс-депутат Рады Надежда Савченко.

Подчеркивается, что аналогичные акции сегодня проходят в Одессе и Виннице.

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