Вирусолог Альтштейн: тесты на поддельные сертификаты не смогут проверить вакцинацию препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

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3 ноября 2021, 12:58 Источник: Газета.ру

вакцина, фото: pixels.com

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн разъяснил слова Александра Гинцбурга о тестах на определение поддельного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Альтштейн отметил, что «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» этим тестом выявляться не будут.

«"ЭпиВакКорона" применяется очень мало, это вообще не вакцина … Она сделана так, что никакого иммунитета вакцина не вырабатывает. Если на «ЭпиВакКорону» будут брать поддельные сертификаты, тогда это то же самое, что прививаться этой вакциной … Вакцина "КовиВак" сделана правильно, по всем канонам, но нет данных об эффективности, не могут никак провести третью фазу исследований и доказать, что вакцина эффективна. Кроме того, эта вакцина производится в достаточно небольших количествах, ее производство достаточно сложное»,- пояснил эксперт.

Альтштейн считает, что люди не хотят прививаться «хорошей вакциной». Ученый добавил, что «Спутник V» будет признан на международном уровне, но уже сейчас им можно вакцинироваться.

Ранее Гинцбург рассказал, как с помощью теста определить поддельный сертификат о вакцинации.

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