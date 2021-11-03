Кулеба заявил, что Россия «разбрызгивает желчью» из-за отсутствия Зеленского на COP26 в Глазго

Аргументы Недели → В мире 13+

3 ноября 2021, 14:46

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отсутствие главы государства Владимира Зеленского на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. По его словам, президент опоздал из-за встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, но предупредил организаторов.

«Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было»,- высказал дипломат.

Кулеба отметил, что конференция подобного уровня и масштаба - это очень динамичное мероприятие, и там могут происходить самые разнообразные вещи. Он добавил, что у Зеленского плавающий график, поэтому «ничего страшного не произошло». Дипломат уточнил, что в этот момент украинский лидер проводил встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, и поскольку «она была очень предметной и долгосрочной, банально плавающий график не позволил вовремя попасть в зал».

При этом глава МИД считает, что именно российские СМИ стали развивать эту тему, а также писать «о каком-то скандале».

Ранее Байден выразил мнение, что у его российского коллеги Владимира Путина «горит тундра», а он ничего не делает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин сможет рассказать американскому лидеру лично о действиях по борьбе с пожарами в тундре

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости