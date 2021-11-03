Песков заявил, что Путин сможет рассказать Байдену лично о действиях по борьбе с пожарами в тундре

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3 ноября 2021, 13:46 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Pignatelli/EUC/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что у Владимира Путина «горит тундра», а он «молчит» о своих действиях.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз, в том числе, те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся»,- высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Кремль не согласен с критикой Байдена. Он уверен, что Владимир Путин сможет рассказать о своих действиях по предотвращению пожаров в тундре американскому президенту лично. Пресс-секретарь уточнил, что Россия не только борется с огнем, но и диверсифицирует энергобаланс, и это, по его словам, уже дало результат.

«В данном случае, скорее, все это не было доложено президенту США, когда он говорил про участие России ... Я убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов ... у Путина будет прекрасная возможность рассказать ... Байдену о том, что мы делаем по климату»,- резюмировал Песков.

Ранее Байден выразил мнение, что у его российского коллеги Владимира Путина «горит тундра», а он ничего не делает.

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