В Госдуме прокомментировали угрозу генерала Романенко, что в случае начала войны Украина устроит России «кровавую баню»

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3 ноября 2021, 13:46

Дмитрий Белик, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал угрозу бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что в случае начала военных действий Украина устроит России «кровавую баню».

По мнению Белика, украинский генерал должен понимать, что военные потенциалы России и Украины несопоставимы, но Романенко сейчас «видит себя лишь на политическом поприще».

Парламентарий предположил, что «генерал Романенко решил сменить жизненный путь и перейти из военачальников в политики». Как полагает Белик, сейчас в политике Украины больше всего ценятся заявления о разгроме России и о непобедимости украинской армии. Депутат Госдумы в беседе с RT высказал свою точку зрения, отметив, что сейчас Романенко остро нужна война, по крайней мере на словах, и хвастливые заявления о разгроме российской армии». Белик призвал помнить, что армия России входит в тройку лучших армий мира.

Романенко прокомментировал спутниковые снимки с якобы российскими военными рядом с украинской границей и сделал вывод, что Москва готовится к боевым действиям.

«Если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится», - отметил он.

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