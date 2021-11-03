Дмитрий Ярош: «широкомасштабное вторжение России» на Украину может произойти в любой момент

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3 ноября 2021, 13:48

Украинский националист Дмитрий Ярош, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

«Широкомасштабное вторжение России» на Украину может произойти в любой момент. С соответствующим утверждением выступил Дмитрий Ярош, бывший глава запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор».

Некоторое время назад стало известно о назначении Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Как пишет портал «Русская весна», националист рассказал, что на новой должности планирует, заняться, в частности, «привлечением добровольческого потенциала к деятельности ВСУ». По словам Дмитрия Яроша, «широкомасштабное вторжение России» может произойти в любой момент и в этих условиях «добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, в разных схемах».

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Российская сторона опровергает подобные заявления, указывая на то, что они носят бездоказательный характер.

Ранее в среду сообщалось, что ветеран ополчения Донбасса Александр Матюшин допустил вероятность одновременного штурма столицы ДНР украинской армией «со всех направлений».

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