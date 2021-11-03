В Афганистане после атаки на госпиталь погиб командующий силами талибов

СМИ со ссылкой на источник в радикальном движении «Талибан» (запрещено в РФ) сообщили, что один из командующих силами талибов в Кабуле погиб после атаки на военный госпиталь в Афганистане.
«Хамдулла, командующий кабульским корпусом, был убит в ходе атаки ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация)»,- пояснил собеседник.
По некоторым данным, речь идет о Хамдулле Мохлисе, однако талибы отрицают его смерть.
Ранее сообщалось, что 2 ноября после осуществления взрывов террористы проникли в здание медучреждения. После чего там начались столкновения с талибами. В результате происшествия погибли 23 человека, еще 50 пострадали.
Данные о взрывах подтвердил представитель "Талибана" Билал Карими.
Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство".
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