В Афганистане после атаки на госпиталь погиб командующий силами талибов

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3 ноября 2021, 11:46 Источник: РИА Новости

скорая, фото: Kabir/XinHua/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в радикальном движении «Талибан» (запрещено в РФ) сообщили, что один из командующих силами талибов в Кабуле погиб после атаки на военный госпиталь в Афганистане.

«Хамдулла, командующий кабульским корпусом, был убит в ходе атаки ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация)»,- пояснил собеседник.

По некоторым данным, речь идет о Хамдулле Мохлисе, однако талибы отрицают его смерть.

Ранее сообщалось, что 2 ноября после осуществления взрывов террористы проникли в здание медучреждения. После чего там начались столкновения с талибами. В результате происшествия погибли 23 человека, еще 50 пострадали.

Данные о взрывах подтвердил представитель "Талибана" Билал Карими.

Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство".

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