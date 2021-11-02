Рядом с больницей в Кабуле прогремели два взрыва

Утром во вторник, 2 ноября, рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв. Согласно последней информации очевидцев случившегося, через некоторое время в том же районе произошла вторая атака.
Уточняется, что террорист-смертник подорвался рядом с больницей на 400 мест, которая находится в Кабуле рядом с министерством общественного здравоохранения. После нападения были слышны выстрелы, а затем последовал второй взрыв.
Позже в здание госпиталя проникла группа террористов-смертников, в помещениях началась перестрелка с силами талибов. В результате случившегося есть погибшие и пострадавшие.
К настоящему моменту данные о взрывах подтвердил представитель запрещенного в России движения "Талибан" Билал Карими.
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