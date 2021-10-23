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В афганской провинции погибли по меньшей мере пять человек после стрельбы и взрыва

, 16:11 Источник: РИА Новости

В афганской провинции погибли по меньшей мере пять человек после стрельбы и взрыва
талибы, фото: Stringer/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщили, что неизвестный открыл огонь в провинции Нангархар в городе Джелалабад. В результате происшествия пострадало по меньшей мере пять человек.

Собеседник пояснил, что в восьмом районе Джелалабада автомобиль наехал на придорожную мину, в результате чего погиб один ребенок и еще трое получили ранения.

По его словам, в первом районе города неизвестный открыл огонь по сотрудникам национальной безопасности, в результате чего погибли по меньшей мере четыре боевика движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Также есть информация, что при стрельбе в Джелалабаде погибли два талиба, и еще два пострадали при взрыве машины.

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