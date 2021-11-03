Сайт Avia.pro: военные Украины навели новую переправу через Кальмиус и готовятся штурмовать Тельманово на юге ДНР

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3 ноября 2021, 10:03 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинские военные навели новую переправу через реку Кальмиус и готовятся штурмовать поселок Тельманово, расположенный в южной части непризнанной ДНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что военнослужащие Вооруженных сил Украины навели новую переправу через Кальмиус взамен понтонного моста, уничтоженного Народной милицией ДНР, и перебросили на западную окраину села Старомарьевка бронетехнику. Также на территории данного населенного пункта некоторое время назад появились несколько групп ВСУ численностью от десяти до двадцати человек.

Как отмечает ресурс, действия киевской стороны свидетельствуют о том, что она готовится к штурму поселка Тельманово, который находится в тринадцати километрах от Старомарьевки. Журналисты интернет-издания допустили, что в ходе будущей операции могут быть применены беспилотники Bayraktar TB2.

Ранее в среду тот же сайт предположил, что один из названых дронов атаковал позиции ДНР в селе Коминтерново.

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