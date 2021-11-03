Avia.pro: позиции военных ДНР в Коминтерново мог атаковать украинский Bayraktar TB2

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3 ноября 2021, 07:37 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Позиции военных самопровозглашенной ДНР в селе Коминтерново, расположенном на юге Донецкой области, мог атаковать украинский беспилотник Bayraktar TB2. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах российской интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад позиции Народной милиции ДНР в Коминтерново подверглись удару. Сайт отмечает, что атака могла быть осуществлена посредством Bayraktar TB2.

В процитированном материале указывается, что 1 ноября, за несколько часов до удара, с аэродрома под Николаевым поднялся в небо один из Bayraktar TB2, состоящих на вооружении Киева. Согласно сведениям, приведенным ресурсом, дрон «осуществлял полет как раз в восточном направлении».

Журналисты сетевого издания предположили, что в армии Украины «вполне могут не афишировать» новые атаки Bayraktar TB2 в Донбассе после «резкой критики со стороны ОБСЕ, стран Запада и России», вызванной первым боевым применением беспилотника, произошедшим в октябре.

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