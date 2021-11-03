Джонсон с уважением относится к решению Путина и Си Цзиньпина не приезжать на саммит по климату

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3 ноября 2021, 09:28 Источник: ТАСС

Борис Джонсон фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Джонсон пояснил, что главы обеих стран не захотели приезжать из-за пандемии. При этом премьер отметил, что, несмотря на отсутствие Си Цзиньпина, Китай представлен крупной делегацией высокого уровня. По его словам, Пекин в последние годы стал активнее включаться в борьбу с изменением климата. В качестве примера он привел планы китайских властей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Ранее президент США Джо Байден выразил мнение, что у его российского коллеги Владимира Путина «горит тундра», а он ничего не делает.

Одним из ключевых мероприятий саммита стало принятие декларации о защите лесов и землепользовании, которую поддержали более 100 стран, в том числе РФ, Китай и США.

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