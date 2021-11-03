BMJ: клинические испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с массовыми нарушениями

Аргументы Недели → В мире 13+

3 ноября 2021, 08:55

вакцина, фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Бывший региональный директор компании Ventavia Research Group Брук Джексон сообщила, что испытания вакцины Pfizer против новой коронавирусной инфекции в штате Техас осенью 2020 года проходили с серьезными нарушениями. Расследование опубликовал научный журнал BMJ.

«Региональный директор ... сообщила, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо), использовала недостаточно обученный персонал и не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний»,- говорится в материале.

Отмечается, что данное расследование началось после того, как с редакцией связалась Брук Джексон. Согласно изданию, женщина неоднократно говорила руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных». Ее уволили в сентябре 2020 года. Бывшая сотрудница передала журналу набор документов, фотографий, видео- и аудио записей, которые подтверждают озвученную ей информацию.

Кроме того, специалисты BMJ перепроверили полученные данные и выяснили, что испытания вакцины не соответствовали стандартам и нормам. Например, препарат далеко не всегда хранился в надлежащих условиях, а почти весь медперсонал обладал доступом к информации о личности участников испытаний, что противоречит «слепому» характеру тестирования вакцины. Pfizer до сих пор продолжает пользоваться услугами этой корпорации для проведения новых исследований.

Ранее социолог Станислав Пономарев объяснил, почему во Франции и Англии зафиксировано высокое количество заболевших COVID-19 после вакцинации Pfizer.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости