Социолог Пономарев объяснил, почему во Франции и Англии зафиксировано высокое количество заболевших COVID-19 после вакцинации

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31 октября 2021, 21:30 Источник: Свободная пресса

вакцина, фото:Dinendra Haria/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Социолог Станислав Пономарев прокомментировал ситуацию с ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией во Франции и Великобритании после вакцинации препаратом Pfizer. При этом среди невакцинированных людей с положительным результатом теста гораздо меньше.

«Ученые Европы думают над этой задачей. Отбросив конспирологию, вероятнее всего, решающим является поведенческий фактор. То есть - к заражению приводит не сам факт вакцинации, а дальнейшее поведение человека в социуме»,- цитирует его слова издание «Свободная пресса».

Пономарев объяснил, что привитые люди чувствуют себя свободнее, «теряют страх». По словам специалиста, они начинают активнее общаться, посещать публичные мероприятия, магазины, торговые центры, а в этих местах самая интенсивная циркуляция вируса.

«Вакцинированные люди возобновили свою прежнюю жизнь, но поспешили. Отказавшись от самоизоляции, они чаще контактируют с носителями вируса, чаще подвергаются опасности заражения. Хотя, эта версия не объясняет картину полностью»,- резонировал эксперт.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация «Спутника V» в Европе и мире задерживается из-за «конкуренции за денежные потоки».

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