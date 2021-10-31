Александр Гинцбург: регистрация «Спутника V» в Европе и мире задерживается из-за «конкуренции за денежные потоки»

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31 октября 2021, 09:59 Источник: РБК

"Спутник V", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, почему российская вакцина «Спутник V» до сих пор не зарегистрирована ни Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ни Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

По словам ученого, дело в сильной конкуренции за денежные потоки и несогласованности российского и европейского законодательства. Об этом он сказал в интервью «Вечерней Москве».

«Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция за денежные потоки — и между различными производителями вакцин, и косвенно между странами, где эти фармацевтические компании работают», - сказал Гинцбург. Он объяснил также, почему происходит задержка проверки российского препарата в ЕМА: в России вакцинные препараты оцениваются по 18 позициям, в Европе — по 16, при этом две из них не совпадают с нашими.

«Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные. Поэтому гармонизировать их приходится в процессе проверки. И это порождает задержки», - отметил Гинцбург.

По мнению директора Центра имени Гамалеи, дело могло значительно ускориться, если бы «Спутник V» оценивали по результатам его использования на практике. А они показывают высокую эффективность препарата от разных штаммов коронавируса.

Несколько дней назад руководитель лаборатории центра имени Гамалеи Владимир Гущин предположил, что ВОЗ зарегистрирует «Спутник V» в ближайшее время.

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