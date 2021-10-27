Представитель Центра имени Гамалеи Гущин заявил о скором получении регистрации «Спутника V» в ВОЗ

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27 октября 2021, 17:33 Источник: РИА Новости

вакцина, Фото: Patricio Murphy/globallookpress.com

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин оценил сроки регистрации вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Гущин отметил, что третья фаза клинических испытаний вакцины была завершена в мае. По его словам, сейчас фактически есть все данные, чтобы считать препарат полностью безопасным и эффективным. Он напомнил, что результаты эффективности были опубликованы в научном журнале «Lancet». Спикер добавил, что «Спутник V» уже признали и используют 70 стран.

«Вопрос ВОЗ - это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, то есть диалог построен. Понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ»,- пояснил Гущин в ходе эфира, организованного обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией «Мы вместе».

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