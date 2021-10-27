Вирусолог Гущин заявил, что смертельных случаев в результате вакцинации от COVID-19 в России нет

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27 октября 2021, 08:26 Источник: Первый канал

вакцинация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что смертельных случаев в результате вакцинации от COVID-19 в РФ нет.

К настоящему моменту более сотни миллионов человек прошли вакцинацию, вследствие чего выяснилось, что нежелательные явления возникают крайне редко. По словам Владимира Гущина, речь идет о единичных случаях на миллион привитых граждан.

Вирусолог также заметил, что в Российской Федерации в результате острой реакции на введение препарата против коронавирусной инфекции никто не умер.

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