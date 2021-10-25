Ученые провели исследование среди британцев и выявили неврологические осложнения от вакцин Pfizer и AstraZeneca

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25 октября 2021, 22:26 Источник: The Financial Times

вакцина Pfizer, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Ученые провели в Англии исследование, получив результаты которого связали вакцины против коронавируса BioNTech/Pfizer и Oxford/AstraZeneca с возникновением редких неврологических осложнений.

Специалисты проанализировали данные 32 миллионов вакцинированных взрослых в Соединенном Королевстве и установили, что среди получивших первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca возрастало количество случаев развития синдрома Гийена-Барре – плюс 38 человек к обычному показателю заболеваемости на 10 миллионов населения. Речь идет о редком состоянии, при котором происходит поражение периферических нервов со стороны иммунной системы. Это приводит к мышечной слабости, онемению боли и иногда – к параличу.

Также в течение 28 дней после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer регистрировался повышенный риск геморрагического инсульта – плюс 60 случаев к обычному числу инсультов на 10 миллионов человек. Подобный исход чаще наблюдался среди женщин.

Профессор Эдинбургского университета Азиз Шейх, однако, отметил, что побочные эффекты после вакцинации встречались очень редко.

Ученые также уточнили, что риски возникновения неврологических осложнений выше среди людей, которые переболели COVID-19, чем среди тех, кто сделал прививку.

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