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Гинцбург заявил, что 80% тяжело заболевших после «вакцинации» «Спутником V» купили сертификаты

, 09:52 Источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что 80% тяжело заболевших после «вакцинации» «Спутником V» купили сертификаты
вакцина, фото: Kalizhan Ospanov/ globallookpress.com

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что большинство людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме после вакцинации, купили сертификаты.

«Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили»,- высказал он.

По его словам, проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Гинцбург пояснил, что такие маркеры отсутствуют в 80% случаев.

Микробиолог добавил, что люди за собственные же деньги тяжело заболевают и «обманывают сами себя». Гинцбург считает, что те публичные дела о покупке сертификатов, которые сегодня существуют, это лишь малая часть того, что происходит на самом деле.

«У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других»,- резюмировал эксперт.

Ранее Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах на вакцину от коронавируса для подростков.

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