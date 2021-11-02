Белоруссия поставит Украине 500 МВт электроэнергии по договору об оказании аварийной помощи

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2 ноября 2021, 18:52 Источник: РИА Новости

ЛЭП, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

По запросу Украины Белоруссия поставит ей 500 МВт электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба миистерства энергетики Белоруссии.

«Второго ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», - написал официальный телеграм-канал министерства.

Как говорится в сообщении, поставки продлятся до девяти часов вечера сегодняшнего дня. При этом «о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет».

Ранее украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял о наступлении на Украине энергетического кризиса. По словам Медведчука, украинские власти не готовы на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, украинские предприятия.

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