Министерство торговли Китая попросило граждан проверить, есть ли у них запасы продуктов на случай чрезвычайной ситуации

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2021, 15:18 Источник: Коммерсантъ

Рынок Пекина, Tang Wenhao/globallook.com

Министерство торговли Китая 1 ноября обратилось к гражданам страны с просьбой убедиться, что у них есть запас продуктов, который может понадобиться во время чрезвычайной ситуации. Об этом пишет Reuters.

Чтобы исключить панические настроения, вызванные обращением министерства, правительственная «Экономическая газета» выступила с разъяснением. Она попросила граждан не паниковать и не додумывать причины такого заявления властей. Оно вызвано исключительно тем, что правительство хочет убедиться, что в случае новой волны пандемии и введения локдауна, у них хватит самых необходимых товаров и продуктов.

Как говорится в публикации, на продуктовом рынке Китае имеются определенные сложности из-за потери урожая в крупнейшем регионе по выращиванию овощей Шаньдуне, а также из-за роста случаев заболевания COVID-19. Цены на продовольствие за последний месяц значительно выросли, и власти предпринимают усилия, чтобы сдержать их рост.

В самом начале пандемии правительства почти всех стран публиковали списки самых необходимых товаров, запас которых желательно иметь во время самоизоляции. Например, в ФРГ он включал запас воды на 10 дней, 5 килограммов хлеба, столько же картофеля и макарон, 3-4 килограмма фруктов, примерно 4 литра молока из расчета на одного человека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости