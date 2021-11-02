El Pais: США намерены впервые за тридцать лет значительно сократить присутствие своих войск в Испании

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2 ноября 2021, 14:57 Источник: El Pais

американские военные, Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com

Осведомленные источники сообщили журналистам во вторник, 2 ноября, что Соединенные Штаты Америки впервые за тридцать лет значительно сократят присутствие своих войск на территории Испании.

Согласно последней информации инсайдеров, США намерены перебросить в итальянский город Виченца силы морской пехоты, которые с 2013 года находились на испанской базе Морон, расположенной в провинции Севилья.

Источники утверждают, что решение американских властей не имеет политической подоплеки и обусловлено исключительно вопросами внутренней реорганизации Пентагона.

Отметим, что, если информация инсайдеров верна, то это будет первое значительное сокращение численности военнослужащих США в Испании с 1992 года.

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