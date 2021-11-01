В России проходит серия военных учений во всех округах, в то же время ВСУ предприняли ползущее наступление на Донбассе

Аргументы Недели → Армия 13+

1 ноября 2021, 13:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В военных округах ВС России продолжились учения на суше, на море и в воздухе. В Средиземное море направился патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв». В акваторию Чёрного моря вошёл американский эсминец Porter. Подразделения ВСУ захватили село в нейтральной зоне Донбасского фронта и применили ударный БПЛА против ополченцев.



На минувшей неделе ВС РФ продолжили проведение финальных в этом году военных учений. Стало известно, что российские десантники совместно с группой специального назначения египетских парашютно-десантных войск отработали десантирование на территорию назначенного объекта из самолётов С-135 «Геркулес» и С-295 «Casa» с использованием парашютных систем специального назначения «Арбалет-1».

Подготовка солдат к десантированию проводилась на учебной базе парашютно-десантного соединения Вооружённых сил (ВС) Египта, в городе Иншас, примерно в 60 километрах от Каира. От ВДВ России и парашютно-десантных войск ВС Египта в учениях «Защитники дружбы-2021», которые проходят в период с 17 по 29 октября, задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих. А также - самолёты Ил-76МД ВКС России и С-130 «Геркулес», «Каса С-295» и тяжёлые военно-транспортные вертолёты «Чинук» ВВС Египта.



Ракетчики береговых сил обороны БФ провели учения со стрельбами на побережье Финского залива. Расчёты стартовых батарей ракетных комплексов «Бал» отработали способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу на позиции, развёртыванию, смене боевого местоположения после применения оружия. В учебных мероприятиях было задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Черноморский флот сообщил об учениях с ракетными и артиллерийскими стрельбами малого противолодочного корабля «Суздалец» и ракетного корабля на воздушной подушке «Самум». Кроме того, прошли совместные ракетные стрельбы фрегата «Адмирал Григорович» и сил береговой обороны Крыма.

В штабе ЧФ сообщили:

«В ходе учения после запуска ракеты-мишени «Прогресс» из пусковых установок комплекса «Утёс» боевой расчёт противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. Применением зенитного ракетного комплекса «Штиль» воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров».

Также, БПРК «Бал» обстреляли корабельной группы условного противника на дальних и ближних рубежах поражения с последующим выполнением нормативов по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок. Для охраны района стрельб было задействовано 20 боевых кораблей ЧФ.

Стало известно о походе «Дмитрия Рогачёва» из Севастополя в Средиземное море, где корабль войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в дальней морской зоне. Экипаж вертолёта К- 27 данного корабля отработал задачи по обеспечению практических полётов, взлётов и посадок на палубу, как на ходу корабля, так и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в тёмное время суток. Ранее в Средиземное море прибыл малый ракетный корабль «Вышний Волочёк». Напоминаем, что в Средиземном море на постоянной основе присутствует российская эскадра в составе 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

В первой половине дня во вторник из штаба ЧФ поступило уведомление о проведении тактических учений в экономических водах РФ в Чёрном море и о совместных ракетных стрельбах боевого корабля и сил береговой обороны Крыма. И ещё поступило сообщение, что два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили многочасовой полет над Черным морем.

ДИМК Минобороны РФ известил:

«Продолжительность полета составила около 5 часов… истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа».

Тем временем США предприняли ряд враждебных по отношению к России акций. В акваторию Чёрного моря вошёл американский эсминец Porter с крылатыми ракетами Tomahawk на борту. Кроме того, корабли ВМС Америки начали учение недалеко от российских берегов. Возглавил манёвры корабль управления 6-го флота ВСМ США Mount Whitney.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал (Colin Kahl) заявил, выступая перед комитетом по делам вооруженных сил Сената, что Афганистан станет глобальным центром исламистских террористических сетей. Из его речи стало известно, что многие американские специалисты по внешней политике считают, что ИГ, «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и другие организации будут процветать в исламском эмирате при власти талибов (запрещены в РФ).



В частности, Кал сказал:



«Я думаю, что разведывательное сообщество в настоящее время оценивает, что и ИГ, и «Аль-Каида» имеют намерение проводить внешние операции, в том числе против Соединенных Штатов, но ни одна из них в настоящее время не имеет для этого возможности… Однако такая возможность будет создана террористами из ИГ где-то за шесть или 12 месяцев. Также я думаю, что, по текущим оценкам разведывательного сообщества, «Аль-Каиде» потребуется год или два, чтобы создать этот потенциал».



Спецслужбы США считают, что численность боевиков ИГ в Афганистане составляет около 2000.



ВСУ продолжили ползущее наступление на юге ДНР и захватили село Старомарьевка. Этот пункт находится мене чем в 30 км от российской границы. Украинские подразделения, занявшие его, провели карательные акции по отношению к местному населению и приступили к инженерному оборудованию вновь занятого рубежа. Сюда же командование ВСУ направило подкрепление и артиллерию. Также, стало известно о применении украинскими военными беспилотного ударного летательного аппарата «Байрактар». Эксперты считают, что военная обстановка на фронте Донбасса складывается не лучшим образом для ополчения непризнанных республик.





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