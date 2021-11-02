При взрывах у больницы в Кабуле погибли не менее девятнадцати человек

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2021, 14:32 Источник: AFP

взрыв в Кабуле, STR/XinHua

В результате взрывов у больницы в Кабуле, которые прогремели ранее во вторник, 2 ноября, погибли не менее девятнадцати человек, а пострадали около пятидесяти. Об этом сообщили в афганском минздраве.

Ранее сегодня представители средств массовой информации сообщили о пятнадцати жертвах взрывов, а также о 34 пострадавших.

Напомним, афганское агентство Bakhtar заявило во вторник, что нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики запрещенной в Российской Федерации террористической группировки "Исламское государство". Известно, что после осуществления взрывов террористы ворвались в здание больницы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости