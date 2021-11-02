При взрывах у больницы в Кабуле погибли не менее девятнадцати человек

В результате взрывов у больницы в Кабуле, которые прогремели ранее во вторник, 2 ноября, погибли не менее девятнадцати человек, а пострадали около пятидесяти. Об этом сообщили в афганском минздраве.
Ранее сегодня представители средств массовой информации сообщили о пятнадцати жертвах взрывов, а также о 34 пострадавших.
Напомним, афганское агентство Bakhtar заявило во вторник, что нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики запрещенной в Российской Федерации террористической группировки "Исламское государство". Известно, что после осуществления взрывов террористы ворвались в здание больницы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.