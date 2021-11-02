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Российский посол Шульгин сообщил об интересе к «Спутнику V» в Нидерландах

, 14:02 Источник: РИА "Новости"

Российский посол Шульгин сообщил об интересе к «Спутнику V» в Нидерландах
Амстердам, pixabay.com

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил во вторник, 2 ноября, что голландцы проявляют большой интерес к российскому препарату "Спутник V", но до сих пор не могут им вакцинироваться.

Александр Шульгин заявил в рамках брифинга сегодня, что российское посольство получило много писем от рядовых голландцев, желающих привиться "Спутником V".

Посол РФ в Нидерландах с сожалением отметил, что Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не сертифицировало российский препарат против коронавирусной инфекции, вследствие чего голландцы в настоящий момент не имеют возможности привиться "Спутником V".

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