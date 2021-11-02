Посол Италии Стараче назвал вопрос признания «Спутника V» в ЕС одним из приоритетных для себя

Посол Италии Джорджо Стараче сообщил в рамках беседы с журналистами, что считает вопрос признания российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в Европейском союзе одним из приоритетных для себя.
Джорджо Стараче подчеркнул, что поддерживает контакт с итальянским Минздравом, который в свою очередь находится на связи с Брюсселем.
По словам посла, в настоящий момент все усердно работают над вопросом признания "Спутника V". Дипломат заметил, что он может лишь надеяться на то, что данная работа в ближайшее время принесет результаты. Стараче выразил надежду на то, что государствам удастся прийти к взаимному признанию европейского и российского сертификатов о вакцинации против коронавируса нового типа, поскольку последнее слово в данной ситуации должно оставаться за наукой, а не за политикой.
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