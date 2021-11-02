Эксперт по энергетике Марунич прокомментировал предложение Зеленского сделать скидку 50% на транзит газа через Украину

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2 ноября 2021, 13:13

В. Зеленский, офис президента Украины

Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич прокомментировал заявление Владимира Зеленского, пообещавшего предоставить скидку в 50% на транзит газа через Украину «Газпрому». Эксперт полагает, что Зеленский допустил глупую и опасную ошибку, и этот пиар-ход может болезненно аукнуться Украине на предстоящих переговорах с «Газпромом».

Дмитрий Марунич раскритиковал украинского президента на украинском канале NEWSONE. Специалист по энергетике уверен, что переговоры Зеленского с Россией по газу состоятся, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».



Марунич, подчеркнув, что украинский лидер решил пропиариться, но пиар сразу же вышел из-под контроля.

По мнению эксперта, «это громкое и пафосное заявление, больше похожее на отчаянную попытку спасти ситуацию, никакой пользы стране не принесет». Как считает Марунич, вероятно, «Зеленский, сам того не понимая, подложил себе же большую свинью».

Эксперт по энергетике, журналист Борис Марцинкевич ранее прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.

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