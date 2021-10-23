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Эксперт Марцинкевич связал предложение Зеленского о 50-процентной скидке на транзит газа в Европу с «обычной серой схемой»

, 17:58 Источник: РИА Новости

Эксперт Марцинкевич связал предложение Зеленского о 50-процентной скидке на транзит газа в Европу с «обычной серой схемой»
плита, фото: pixels.com

Эксперт по энергетике, журналист Борис Марцинкевич прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.

22 октября украинский лидер обратился ко всем потенциальным странам-транзитерам. Зеленский отметил, что хотел бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но готов предоставить дополнительную возможность и «Газпрому». Он пояснил, что Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту. Президент уверен, что такие меры позволят сократить потери Европы этой зимой, а также остановить кризис.

«Транзитная услуга - это прокачка газа от точки на границе до точки на границе. Когда газ расходится по потребителям Украины по пути, то оператор ГТС Украины обслуживает меньший объем, деньги (за транзит, 32$ за тысячу кубометров) кладутся в карман, это обычная серая схема. Физического реверса нет, есть реверс исключительно финансовый, когда только по документам прошло, что газ ушел в Европу и вернулся из Европы на Украину»,- пояснил журналист.

По его словам, основная проблема для Киева состоит в том, что осуществление реального, физического реверса газа из Европы на Украину стоит «приличных денег» и большого количества времени - для переоборудования транзитного маршрута, а также сам источник поставок. Марцинкевич считает, что Зеленский пытается сохранить транзит газа по двум причинам.

«Причин две: одна - боязнь того, что исчезнет финансовая схема. А именно возможность получения денег за прокачку неполного объема газа и тройная перепродажа российского газа, чтобы купить его не у поставщика, а по ценам европейского спота. И вторая: что нарушается энергетическая безопасность Украины, потому что технически непонятно, как без транзита из РФ обеспечивать конечных потребителей»,- отметил эксперт.

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