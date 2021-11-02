Пролив Босфор из-за тумана временно закрыли для транзитных судов

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2 ноября 2021, 11:41 Источник: NTV

Босфор, pixabay.com

Пролив Босфор утром во вторник, 2 ноября, временно закрыли для транзитных судов. Согласно последней информации местных журналистов, данная мера была принята из-за сильного тумана в районе.

Туман, который опустился на Стамбул ночью, к утру лишь усилился. Из-за плохой видимости

для транзитных судов было решено временно закрыть Босфорский пролив в обоих направлениях. Навигация возобновится, когда погодные условия улучшатся.

Напомним, Босфор соединяет Черное море с Мраморным. Он является самым узким межконтинентальным проливом в мире.

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