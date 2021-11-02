Китай утвердил план по сохранению продуктов и сбалансированному питанию

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2 ноября 2021, 11:23

Ускорение продуктовой инфляции в мире может поставить перед отечественными аграриями и производителями целый комплекс задач. Китай, к примеру, уже разработал «План действий по сохранению продуктов питания». Чиновники КНР контролируют все этапы производства продукции: от выращивания, до реализации и рекламы. Такие действия направлены на минимизацию потерь при производстве продуктов питания.



В китайский план входят мероприятия по улучшению условий хранения урожая, внедрению современных технологий в аграрный сектор, выведение новых сортов. В «Поднебесной» заинтересованы, чтобы каждая семья разработала индивидуальный план сбалансированного, здорового питания.



Весной правительство КНР начало закреплять на законодательном уровне правила использования продуктов питания. Такие меры потребовались из-за слишком высокого объёма утилизации. Каждый год более 35 миллионов тонн еды отправляется на свалку ещё до того, как она попадает в магазины и к потребителям.



Цены на продукты за последний год подросли на 33% во всём мире. Первопричиной негативной тенденции стала далеко не пандемия, а продовольственная инфляция. При этом никто не обладает инструментами для её торможения. Россия за счёт программы импортозамещения пострадает меньше. Однако интеграция в мировой продовольственный рынок затронет некоторые аспекты и внутри страны.

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