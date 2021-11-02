Портал Avia.pro: военные Украины ударили из американского Javelin при попытке взятия Новой Марьевки на юге ДНР

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2 ноября 2021, 11:45 Источник: Avia.pro

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Украинские военные ударили из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin при попытке взятия села Новая Марьевка, которое расположено в южной части самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской интернет-прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад киевские силовики попытались овладеть Новой Марьевкой. В ходе атаки украинская сторона применила ПТРК Javelin, отмечается в процитированном материале. Предполагается, что целью удара комплекса могла стать бронетехника ДНР.

Портал добавил, что «в настоящий момент объективных данных о ситуации в Новой Марьевке и окрестностях этого населенного пункта нет», поскольку связь с ним была потеряна «после продолжительных обстрелов».

Ранее во вторник тот же ресурс сообщил, что военные ДНР одним ударом по понтонному мосту у Старомарьевки уничтожили два бронетранспортера противника.

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