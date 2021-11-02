Сайт Avia.pro: военные ДНР одним ударом по понтонному мосту у Старомарьевки уничтожили два бронетранспортера ВСУ

Военные непризнанной ДНР одним ударом по понтонному мосту у села Старомарьевка на юге Донецкой области уничтожили два бронетранспортера Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.
Некоторое время назад стало известно, что Народная милиция ДНР подорвала понтонный мост, возведенный киевскими силовиками возле Старомарьевки. Портал Avia.pro информирует, что в ходе удара по переправе были уничтожены два бронетранспортера ВСУ. Украинская сторона собиралась использовать данные машины для штурма Новой Марьевки, отмечает сайт.
Как сообщалось ранее во вторник, тот же ресурс написал, что бойцы ДНР отбили три атаки под Новой Марьевкой и заставили противника отступить на километр.
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