Avia.pro: бойцы ДНР отбили три атаки под Новой Марьевкой и заставили военных Украины отступить на километр

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2 ноября 2021, 07:22 Источник: Avia.pro

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы самопровозглашенной ДНР отбили три атаки военных Вооруженных сил Украины под селом Новая Марьевка, которое расположено в южной части Донецкой области, и заставили противника отступить на километр. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что киевские силовики попытались взять Новую Марьевку, применив в том числе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Бойцы ДНР отбили три атаки врага и своими действиями заставили его отступить на километр, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили видео удара фосфорными снарядами ВСУ по военным ДНР на юге республики.

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