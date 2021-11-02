Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: бойцы ДНР отбили три атаки под Новой Марьевкой и заставили военных Украины отступить на километр

, 07:22 Источник: Avia.pro

Avia.pro: бойцы ДНР отбили три атаки под Новой Марьевкой и заставили военных Украины отступить на километр
Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы самопровозглашенной ДНР отбили три атаки военных Вооруженных сил Украины под селом Новая Марьевка, которое расположено в южной части Донецкой области, и заставили противника отступить на километр. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что киевские силовики попытались взять Новую Марьевку, применив в том числе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Бойцы ДНР отбили три атаки врага и своими действиями заставили его отступить на километр, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили видео удара фосфорными снарядами ВСУ по военным ДНР на юге республики.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Бывший глава СБУ Смешко заявил о невозможности для России победить в войне с Украиной

Бывший глава СБУ Смешко заявил о невозможности для России победить в войне с Украиной

Бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о невозможности для России победить в войне с Киевом. По данному вопросу Смешко высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью