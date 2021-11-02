Avia.pro: бойцы ДНР отбили три атаки под Новой Марьевкой и заставили военных Украины отступить на километр

Бойцы самопровозглашенной ДНР отбили три атаки военных Вооруженных сил Украины под селом Новая Марьевка, которое расположено в южной части Донецкой области, и заставили противника отступить на километр. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что киевские силовики попытались взять Новую Марьевку, применив в том числе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Бойцы ДНР отбили три атаки врага и своими действиями заставили его отступить на километр, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили видео удара фосфорными снарядами ВСУ по военным ДНР на юге республики.
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