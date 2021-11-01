Опубликовано видео удара фосфорными боеприпасами ВСУ по военным ДНР на юге республики

Аргументы Недели → В мире 13+

1 ноября 2021, 21:34

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Опубликовано видео удара фосфорными боеприпасами Вооруженных сил Украины по военным ДНР на юге непризнанной республики. Ролик разместил на своем YouTube-канале волонтер Роман Доник, собирающий помощь для ВСУ.

Telegram-канал «Сводки от ополчения Новороссии» информирует, что некоторое время назад киевские подразделения применили на юге ДНР мины с фосфором. Согласно имеющимся сведениям, в результате атаки по позициям Народной милиции республики под селом Гранитным, были поражены две БМП.

Видео удара, снятое с помощью беспилотника, выложил в интернет украинский волонтер Роман Доник.

Ранее в понедельник сообщалось, что руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» Москвы и Киева из-за газопровода «Северный поток — 2».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости