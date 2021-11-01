Опубликовано видео удара фосфорными боеприпасами ВСУ по военным ДНР на юге республики
1 ноября 2021, 21:34
Опубликовано видео удара фосфорными боеприпасами Вооруженных сил Украины по военным ДНР на юге непризнанной республики. Ролик разместил на своем YouTube-канале волонтер Роман Доник, собирающий помощь для ВСУ.
Telegram-канал «Сводки от ополчения Новороссии» информирует, что некоторое время назад киевские подразделения применили на юге ДНР мины с фосфором. Согласно имеющимся сведениям, в результате атаки по позициям Народной милиции республики под селом Гранитным, были поражены две БМП.
Видео удара, снятое с помощью беспилотника, выложил в интернет украинский волонтер Роман Доник.
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