Глава «Нафтогаза» Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» России и Украины из-за «Северного потока — 2»

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1 ноября 2021, 19:01

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, Serg Glovny / globallookpress.com

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» Москвы и Киева из-за газопровода «Северный поток — 2», который проходит мимо украинской территории. По данному вопросу Витренко высказался в разговоре со СМИ.

«Если не будет физического транзита (газа — АН) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — отметил собеседник Financial Times.

По мнению руководителя «Нафтогаза», после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» Москва «избавится от сдерживающего фактора».

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» намерениях. Российская сторона подобные утверждения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The National Interest спрогнозировало, что реакция Москвы после первого боевого применения в Донбассе украинского дрона Bayraktar TB2 «может выйти за рамки резких слов».

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