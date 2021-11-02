На Филиппинах пожар уничтожил почти 150 тысяч доз вакцин против COVID-19

В результате пожара на Филиппинах было уничтожено более 148,6 тысячи доз вакцин против коронавируса от различных производителей. Пламя вспыхнуло в административном здании в провинции Южный Замбоанга.
Согласно последним данным государственной целевой группы по борьбе с COVID-19 в стране, пожар уничтожил 9 176 доз вакцин против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, 14 400 доз препарата фирмы Moderna, 36 164 доз Sinovac, а также 88 938 доз вакцины Pfizer.
Известно, что препарат Moderna предназначался для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет.
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