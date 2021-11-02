Издание Avia.pro: Россия «поставила ультиматум» турецкому лидеру Эрдогану по Сирии

Российская Федерация «поставила ультиматум» президенту Турции Реджепу Эрдогану по Сирии. Соответствующее утверждение высказано в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Интернет-издание Avia.pro пишет, что в ходе состоявшихся некоторое время назад переговоров РФ «поставила ультиматум» Эрдогану, касающийся ситуации в арабской республике. Москва настаивает, в частности, на сохранении российского присутствия в городе Кобани и переходе под контроль официального Дамаска участка трассы М4 в районе Эриха в провинции Идлиб, отмечается в процитированной публикации.
Портал предрек Анкаре «огромные» потери в Сирии, если она не выполнит требования России.
Ранее на текущей неделе тот же сайт сообщил, что российские военные сорвали разведывательную миссию американского самолета у сирийских границ.
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