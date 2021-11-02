Издание Avia.pro: Россия «поставила ультиматум» турецкому лидеру Эрдогану по Сирии

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2 ноября 2021, 09:52 Источник: Avia.pro

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Riccardo Antimiani / globallookpress.com

Российская Федерация «поставила ультиматум» президенту Турции Реджепу Эрдогану по Сирии. Соответствующее утверждение высказано в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что в ходе состоявшихся некоторое время назад переговоров РФ «поставила ультиматум» Эрдогану, касающийся ситуации в арабской республике. Москва настаивает, в частности, на сохранении российского присутствия в городе Кобани и переходе под контроль официального Дамаска участка трассы М4 в районе Эриха в провинции Идлиб, отмечается в процитированной публикации.

Портал предрек Анкаре «огромные» потери в Сирии, если она не выполнит требования России.

Ранее на текущей неделе тот же сайт сообщил, что российские военные сорвали разведывательную миссию американского самолета у сирийских границ.

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