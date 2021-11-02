Бывший глава СБУ Смешко заявил о невозможности для России победить в войне с Украиной

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2 ноября 2021, 08:29

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о невозможности для России победить в войне с Киевом. По данному вопросу Смешко высказался в разговоре со СМИ.

По словам Смешко, «осуществив агрессию» в 2014 году, Москва «фактически открыла “ящик Пандоры”».

«140 миллионов не могут завоевать 40 миллионов. Зайти могут, оккупировать территорию могут, а как они выйдут из этой ситуации?» — отметил экс-глава СБУ.

Как указал Игорь Смешко, «выиграть войну у нас невозможно».

Официальный Киев обвиняет РФ в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, который продолжается восьмой год. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили видео удара украинскими фосфорными снарядами по военным ДНР на юге непризнанной республики.

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