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Зеленский заявил, что природа в зоне аварии на Чернобыльской АЭС восстанавливается быстрее, чем ожидалось

, 20:18 Источник: ТАСС

Зеленский заявил, что природа в зоне аварии на Чернобыльской АЭС восстанавливается быстрее, чем ожидалось
Чернобыль, Tarasov/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 ноября, заявил, что природа в зоне Чернобыльской атомной электростанции восстанавливается после катастрофы 1986 года быстрее, чем ожидалось.

Владимир Зеленский в рамках выступления в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата отметил, что наиболее действенным способом восстановления пострадавшей окружающей среды в ряде случаев является невмешательство в данный процесс человека. По словам украинского лидера, это доказывает ситуация в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.

Политик призвал не воспринимать буквально его слова и добавил, что человеку следует продолжать участвовать в преодолении последствий пожаров, наводнений и других бедствий.

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