Аргументы Недели В мире 13+

Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

, 19:21 Источник: РИА "Новости"

Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
Чернобыльская АЭС, Lars Schreiber/imageBROKER.com

В среду, 13 октября, из жизни ушел первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил электростанцией во время катастрофы в 1986 году. Об этом заявили сегодня в пресс-службе предприятия.

Согласно последней информации, первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов скончался сегодня на 85-м году жизни. Коллектив и администрация предприятия выразили глубокие соболезнования родственникам и близким людям умершего.

Отметим, что Брюханов начал работать на АЭС в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство электростанции, а затем, вплоть до апреля 1986 года, руководил эксплуатацией предприятия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью