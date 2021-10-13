Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

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13 октября 2021, 19:21 Источник: РИА "Новости"

Чернобыльская АЭС, Lars Schreiber/imageBROKER.com

В среду, 13 октября, из жизни ушел первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил электростанцией во время катастрофы в 1986 году. Об этом заявили сегодня в пресс-службе предприятия.

Согласно последней информации, первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов скончался сегодня на 85-м году жизни. Коллектив и администрация предприятия выразили глубокие соболезнования родственникам и близким людям умершего.

Отметим, что Брюханов начал работать на АЭС в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство электростанции, а затем, вплоть до апреля 1986 года, руководил эксплуатацией предприятия.

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