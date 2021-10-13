Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

В среду, 13 октября, из жизни ушел первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил электростанцией во время катастрофы в 1986 году. Об этом заявили сегодня в пресс-службе предприятия.
Согласно последней информации, первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов скончался сегодня на 85-м году жизни. Коллектив и администрация предприятия выразили глубокие соболезнования родственникам и близким людям умершего.
Отметим, что Брюханов начал работать на АЭС в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство электростанции, а затем, вплоть до апреля 1986 года, руководил эксплуатацией предприятия.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.