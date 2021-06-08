Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Зеленский: Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма

, 13:43

Зеленский: Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма
Фото: соцсети

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения - зоной возрождения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в ходе форума «Украина 30. Экология».

«По моей инициативе начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения и утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», - отметил глава государства. Об этом сообщает «ТАСС».

На Украине не в первый раз говорят о необходимости развития туризма в зоне отчуждения. В прошлом году в чернобыльской зоне появился первый веломаршрут. В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения надеются, что веломаршрут позволит посетителям зоны «увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника». Общая протяженность маршрута - более 45 км. А Министерство культуры и информационной политики Украины работает над тем, чтобы зона отчуждения была внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, случилась 35 лет назад - 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение 1986 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью