Зеленский: Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма

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8 июня 2021, 13:43

Фото: соцсети

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения - зоной возрождения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в ходе форума «Украина 30. Экология».

«По моей инициативе начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения и утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения», - отметил глава государства. Об этом сообщает «ТАСС».

На Украине не в первый раз говорят о необходимости развития туризма в зоне отчуждения. В прошлом году в чернобыльской зоне появился первый веломаршрут. В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения надеются, что веломаршрут позволит посетителям зоны «увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника». Общая протяженность маршрута - более 45 км. А Министерство культуры и информационной политики Украины работает над тем, чтобы зона отчуждения была внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, случилась 35 лет назад - 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение 1986 года.

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