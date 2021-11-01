Портал 19FortyFive назвал «худшим кошмаром» России возможное вступление Грузии и Украины в НАТО

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1 ноября 2021, 20:18 Источник: «ПолитРоссия»

Министр обороны США Ллойд Остин, Chad McNeeley / globallookpress.com

Возможное вступление Грузии и Украины в Североатлантический альянс станет «худшим кошмаром» Российской Федерации. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Сайт 19FortyFive напомнил, что некоторое время назад министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев и Тбилиси. В ходе своего визита глава Пентагона подчеркнул, что путь в НАТО открыт и для Украины, и для Грузии, если они выполнят определенные условия и требования.

Портал 19FortyFive назвал возможное присоединение бывших советских республик к западному блоку «худшим кошмаром» России. Москва готова оказать сопротивление НАТО, чтобы Киев и Тбилиси не получили членства в организации, отмечает ресурс.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Баранец спрогнозировал, что Норвегия «превратится в одну дымящуюся пещеру», если «вздумает оказаться плацдармом для нападения на Россию».

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