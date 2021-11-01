СК возбудил дело после отравления туристов из России в египетском отеле

Следователи возбудили уголовное дело после отравления в одном из отелей египетского города Хургада нескольких десятков туристов из России. Об этом заявили в понедельник в СУСК РФ по Республике Татарстан.
Уточняется, что следственными органами СК РФ по Республике Татарстан по факту отравления в египетском отеле нескольких десятков россиян, среди которых жители города Зеленодольска, было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В настоящий момент специалисты проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося, опрашиваются родственники пострадавших граждан РФ.
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