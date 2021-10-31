В Египте в отеле отравились российские туристы, и гостиницу временно закрыли
31 октября 2021, 08:39Источник:
РИА Новости
В Египте в отеле AMC Royal отравились несколько десятков туристов из России. Инцидент произошел в одном из отелей в Хургаде.
Санитарные власти курортного города приняли решение закрыть на двое суток отель, где произошло массовое отравление туристов. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. Других туристов расселяют в другие отели.
Житель Татарстана Азат Сабиров ранее рассказал, что его родственники в настоящее время находятся в Хургаде. По словам мужчина со ссылкой на родных, госпитализировано до 30 человек. Путевки в Египет подорожали. Россияне активно поехали в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх на период нерабочих дней.
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