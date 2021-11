Саудовская Аравия начала строительство города без машин и дорог

Аргументы Недели → В мире 13+

1 ноября 2021, 18:28 Анастасия Иванова

Саудовская Аравия является одним из основных конкурентов России на рынке нефти. В государстве решили построить город будущего без машин, дорог и выбросов углекислого газа.



Проект получил название The Line и станет первым шагом в реализации более масштабной идеи, анонсированной еще в 2017 году, — создании футуристического бизнес-хаба Neom на побережье Красного моря стоимостью в 500 миллиардов долларов. The Line начнут строить уже в первом квартале 2021 года. Стоимость его инфраструктуры оценивается в 100-200 миллиардов долларов.



Как было задумано, новый город будет полностью питаться от возобновляемых источников энергии. Его протяженность составит 170 километров, а вместимость будет около миллиона жителей. Для передвижения будут использовать сверхвысокоскоростные транспортные средства. По заявлению саудовских властей, время в пути с одного конца города в другой не превысит 20 минут. Ожидается, что к 2030 году The Line позволит создать около 380 тысяч рабочих мест.

