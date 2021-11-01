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Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Белоусов заявил об угрозе боевых действий в космосе

, 18:45 Источник: РИА "Новости"

Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Белоусов заявил об угрозе боевых действий в космосе
Земля, pixabay.com

Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов заявил в понедельник, что в последнее время возрастает угроза превращения космоса в арену вооруженного противостояния.

По словам Андрея Белоусова, в настоящий момент некоторые страны мира реализуют курс на размещение оружия в космосе, а также наращивают собственный потенциал воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Замле.

Более того, ряд государств планирует ведение боевых действий в космическом пространстве, уточнил Белоусов.

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