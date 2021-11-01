Ученые выяснили, на каких планетах запас воды больше, чем на Земле

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1 ноября 2021, 13:58

фото: pixabay

Эксперт блога Аuriel Astro разместил в «Яндекс.Дзен» информацию о том, что количество воды на Уране и Нептуне может превышать количество водных запасов Земли. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Единственное различие этой воды состоит в том, что там это суперионная жидкость, которая представляет собой фазу воды, существующую при чрезвычайно высоких температурах и давлениях. Эксперт подчеркнул, что подобная жидкость может существовать при высокой температуре и давлении, а также имеет большую электропроводность, благодаря чему эти планеты имеют мощные магнитные поля.

«Состав суперионной жидкости схож с Н2О, но если атомы водорода в ней жидкие, то атомы кислорода — твердые на кристаллической решетке. Это состояние воды среднее между твердым и жидким, иногда его еще называют горячим льдом, многие свойства которого еще не изучены» — передает слова автора блога NVL.

Также специалист отметил, что лед на дальних планетах может быть в четыре раза плотнее льда на Земле, а проверить это можно с помощью межпланетных станций.

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