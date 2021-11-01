Количество жертв коронавируса в мире превысило пять миллионов

В американском Университете Джонса Хопкинса в понедельник сообщили, что, согласно последним данным, количество жертв коронавируса нового типа в мире к настоящему моменту превысило пять миллионов.
По состоянию на утро понедельник в мире были зарегистрированы 246 721 292 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Университете Джонса Хопкинса отметили, что в результате осложнений, вызванных COVID-19, на планете скончались 5 000 425 пациентов.
Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в стране складывается сложная ситуация с коронавирусом нового типа – заражаются более 40 тысяч человек в день.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.