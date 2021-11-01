Количество жертв коронавируса в мире превысило пять миллионов

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1 ноября 2021, 17:16 Источник: Университет Джонса Хопкинса

врач в защитном костюме, pixabay.com

В американском Университете Джонса Хопкинса в понедельник сообщили, что, согласно последним данным, количество жертв коронавируса нового типа в мире к настоящему моменту превысило пять миллионов.

По состоянию на утро понедельник в мире были зарегистрированы 246 721 292 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Университете Джонса Хопкинса отметили, что в результате осложнений, вызванных COVID-19, на планете скончались 5 000 425 пациентов.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в стране складывается сложная ситуация с коронавирусом нового типа – заражаются более 40 тысяч человек в день.

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