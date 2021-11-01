Путин заявил, что в России складывается сложная ситуация с COVID-19

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1 ноября 2021, 16:19 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, 1 ноября, что в стране складывается сложная ситуация с коронавирусом нового типа – заражаются более 40 тысяч человек в день.

Владимир Путин в рамках совещания с руководством Министерства обороны Российской Федерации и представителями ОПК обратил внимание на то, что подобного на территории страны раньше не было.

Напомним, глава государства сегодня в ходе совещания в Сочи выразил уверенность в том, что лекарства от коронавируса нового типа уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.

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